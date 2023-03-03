Tokat Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi ile Tokat Belediyesi İktisadi Teşekkülü Tokbel Şirketi'nde çalışan işçiler adına 2023-2024 yılı toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Görüşmelerin tamamlanmasının ardından imza töreni, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Hak-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir'in katılımıyla yapıldı.

Eroğlu, 600 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde mutabakata vardıklarını belirterek, "Tokbel şirketinde çalışan işçi arkadaşlarımız için en düşük maaş, mesai hariç 12 bin 500 lira oldu. Asgari ücretin 8 bin 500 lira civarında olduğu bu dönemde çalışma arkadaşlarımızın maaşlarına imzaladığımız protokolle ek olarak zam yaptık. Tokat için birlikte gayret ettiğimiz değerli çalışma arkadaşlarıma işlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Protokolümüzün kıymetli mesai arkadaşlarımız, değerli aileleri ve belediyemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.





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