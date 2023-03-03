Vali Hatipoğlu, deprem bölgesi Gölbaşı'nda açılan YKS ve LGS kurslarını ziyaret etti

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TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için açılan kursları ziyaret etti.

Depremin ardından Gölbaşı'nda koordinatör vali olarak görevlendirilen Hatipoğlu, Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan çadır sınıflarda düzenlenen LGS ve YKS'ye hazırlık kurslarında incelemede bulundu.

Bölgede yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarını kullanarak çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Hatipoğlu, "Bu zor şartlar altında sınavlara hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Hayatın inişli ve çıkışlı zamanları vardır. Mümkün olduğunca öğrencilerimiz için elimizden gelen imkanların tamamını seferber ediyoruz." dedi.

Hatipoğlu, deprem bölgesinde devam eden tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.





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