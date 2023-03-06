TOGÜ deprem bölgesinde 3 bin 500 kişiye yemek veriyor

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) mobil mutfak tırı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 bin 500 kişiye yemek veriyor.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TOGÜ mobil mutfak tırı, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gönderildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, mobil fırın ve mutfaklarının afetzede vatandaşların günlük yemek ihtiyacına yönelik olarak kalıcı çözüm sağladığını belirterek şunları kaydetti:



"Mutfağımızda çalışan personelin de haftalık olarak nöbet değişimini gerçekleştiriyoruz. Sabahları 1000 kişilik kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği için de toplam 2 bin 500 kişilik sıcak yemek üretilerek afetzede vatandaşlara dağıtılıyor. Üniversite olarak afetzede vatandaşlarımıza olan desteğimiz sürecek. Mobil mutfakta 12 kişilik personel görev yapıyor. Her hafta cuma günleri gönüllü olarak yeni bir ekibi Gölbaşı ilçesine gönderiyor ve nöbet değişimini gerçekleştiriyoruz."

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