TOGÜ'de aşılı asma fidanı üretimine başlandı

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi aşılı asma fidanı üretimine başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesinde 13 yıldır devam eden aşılı asma fidanı üretimi, Doç. Dr. Adem Yağcı yönetiminde 15 kişilik ekiple yapılıyor.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen projede 10 bin adet tüplü aşılı asma fidanının haziran ortalarında bölge üreticisiyle buluşturulması hedefleniyor.

Aşılı Asma Fidanı Üretim Ünitesinde ağırlıklı olarak has narince, Boduroğlu, Topbaş, Kokulu Çavuş çeşitleri ile birlikte Trakya İlkeren, Superior Seedless, Alphonse Lavallèe ve Mevlana üzüm çeşitleri fidanları üretiliyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, sezon açılışında sembolik olarak aşı yaparak proje ekibini tebrik etti

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