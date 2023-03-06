Tokat Belediye Plevne, sezonun kalan maçlarına odaklandı

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bir galibiyeti bulunan ve son sırada yer alan Tokat Belediye Plevne'nin Başantrenörü Furkan Gür, "Elimizden geleni yapıp sezonu tamamlamak niyetindeyiz." dedi.

Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle ülkede yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Ülke olarak çok zor günlerden geçildiğine işaret eden Gür, "Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Liglere verilen 3 haftalık aranın ardından geçen hafta Halkbank deplasmanında başladık. Takımımızdan Ali İhsan Heper ve Ahmetcan Büyükgöz'ün ayrılışı bizi daha da zor günlerin başlangıcına sürükledi." ifadelerini kullandı.

Ligde 7 maçlarının kaldığına dikkati çeken Gür, "Ligde son sıradayız elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ancak yeterli olmuyor. Ligimiz çok kaliteli ve iyi takımlardan oluşuyor bu ligde mücadele edebilmemiz için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Tokat'ın evladı ve takıma yıllardır emek vermiş biri olarak herkesten daha fazla üzüldüğümü belirtmek isterim. Elimizden geleni yapıp sezonu tamamlamak niyetindeyiz. Belediye Plevnespor eski günlerine tekrar kavuşacaktır. Kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

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