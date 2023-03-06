Tokat Belediye Meclisi üyeleri Gölbaşı'nı ziyaret etti

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Meclisi üyeleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında gerçekleştirilen mart ayı olağan meclis toplantısında oy birliği ile "Kardeş Şehir" kararı alınan Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya gelen meclis üyeleri, ilçede incelemelerde bulunarak, depremzede vatandaşları ve çalışanları ziyaret etti.

Ziyaret hakkında bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu,"Yaşanan bu depremin yaralarını sarmak için Tokat'ımız ile Gölbaşı arasında bir gönül köprüsü kurulmuştu. Tokat bütün kurumları ile Gölbaşı için seferber oldu. Yaralarını sarmak için seferber olduğumuz kıymetli Gölbaşılı kardeşlerimizle aramızda kurulan bu bağla birlikte çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Biz depremzede kardeşlerimizle birbirine kenetlenmiş iki el gibi olduk. Her zaman birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ettiğimiz kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımız da bugün Gölbaşı'da depremzede kardeşlerimizi ziyaret ettiler. Tokat’ın hamiyetperverliği, yardımlaşma erdemi burada her zaman olduğu gibi hasbi duygularla gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

İlçedeki bazı esnafların iş yerlerini açmaya başladığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:



"Yaşanan yıkımdan sonra hayatın normale dönmesine destek vermek için buradayız. İlçenin yeniden imar ve ihyası gerçekleştikten sonra da Gölbaşı ile bağlarımız devam edecek. Belediye Meclisi üyelerimizin aldığımız kardeş şehir kararından sonra burada yaptığı ziyaretler, Tokatlı hemşehrilerimizin kilometrelerce uzaktan kurduğu bağın bir ileri aşamaya taşınmasına vesile olmuştur."





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