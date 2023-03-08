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Tokatlı kadınlar deprem bölgesindeki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

AA

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile eşi Ayfer Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Tokat kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan dayanışma sofrasında Adıyaman Gölbaşı'nda depremzede kadınlarla bir araya geldi.

Tokatlı kadınlar deprem bölgesindeki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile eşi Ayfer Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Tokat kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan dayanışma sofrasında Adıyaman Gölbaşı'nda depremzede kadınlarla bir araya geldi.

Vali Hatipoğlu, Gölbaşı ilçesindeki konteyner kent önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, depremin ardından Tokat kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünleri deprem bölgesine gönderdiğini, adeta Niksar'dan Gölbaşı'na su hattı döşediklerini söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nde de Tokatlı kadınların Gölbaşı'ndaki depremzedelerle bir araya gelmek istediklerini belirten Hatipoğlu, "Hep birlikte geldiler. Bu vesileyle Gölbaşı'nda ve diğer kentlerde hayatını kaybeden tüm depremzede kardeşlerimize yüce Mevla'dan rahmet diliyoruz. Geride kalanların yaralarının devletimizce en kısa zamanda sarılacağına inanıyoruz. Konteyner kenti hazırlamaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte bölgedeki depremzede kardeşlerimizi konteynerlerde misafir edeceğiz." dedi.

Ayfer Hatipoğlu ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa dileyerek, "Bu büyük felaketi Allah bir daha göstermesin. Tokatlı kadın kooperatiflerimizin hazırladıkları yiyeceklerle, ikramlarla sizleri bir araya getirmeye çalıştık. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu acı günleri hep birlikte geride bırakırız, bu günleri hep birlikte tek yürek olarak aşarız." ifadelerini kullandı.

İlçede 20 yıl önce de görev yaptıklarını aktaran Hatipoğlu, "Bir köprü olabildiysek, çözümün bir parçası olabildiysek ne mutlu bize. Acınızı biraz olsun hafifletebildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Vali Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu, daha sonra kadınlara karanfil verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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