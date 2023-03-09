Başçiftlik'te Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Başçiftlik Belediyesi ve Başçiftlik İlçe Müftülüğünce Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye düğün salonunda program gerçekleştirildi.

Programda müftülük kadın valizleri tarafından doğal afetler konulu sohbet düzenlendi. Sohbetin ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, burada yaptığı konuşmada, "Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere vefa, merhamet güzelliklerle özdeşleşen, hayatımızın her anında var olan değerli hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.





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