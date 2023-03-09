Başçiftlik'te ayakkabı atölyesi açıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ayakkabı atölyesi açıldı.

Ayakkabı firma sahibi Gökhan Kaya, memleketi Başçiftlik ilçesinde açılan ve 30 kişinin istihdam edildiği atölyeyi faaliyete geçirdi.

Kaya, yaptığı açıklamada, işletmelerinde başlangıç olarak 30 kişinin istihdam edileceğini belirterek, "10 kişinin eğitimleri de devam ediyor. İlerleyen zamanda tam kapasite faaliyete geçtiğimizde 150 kişilik istihdama ulaşacağız. Başçiftlik ilçe merkezi dışında Hatipli beldesi ve Reşadiye Bozçalı beldesinden çalışanlarımız var. İşletmemizde günlük 600 çift ayakkabının üst kısımlarının dikimi yapılıyor." dedi.





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