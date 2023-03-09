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Erbaa'da depremlere karşı alınacak önlemler değerlendirildi

AA

Erbaa'da depremlere karşı alınacak önlemler değerlendirildi

TOKAT (AA) - Erbaa Belediyesince deprem eylem planı çerçevesinde bilim insanlarından oluşan ekiple toplantı yapılarak, depremlere karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda üzerinde bulunan, 1939, 1942 ve 1943 depremlerinden etkilenmesi üzerine yeri değiştirilen Erbaa'da belediyenin imara esas alanlarda alacağı önlemler, yeni imar alanları ve olası depremlere karşı atılacak adımlar bilim insanlarının katılımıyla değerlendirildi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçede olası depreme karşı bilim insanlarıyla değerlendirmeler yaptıklarını, ilerleyen süreçte yeni yapılar ve mevcut yapı stoğuna yönelik nasıl bir yol izleyeceklerine dair bilgi alıp fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Doç. Dr. Müge Akın'ın daha önce Erbaa'ya yönelik bir çalışması bulunduğunu belirten Karagöl, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaya dair bir sunumu vardı, onu dinledik. Erbaa'mızın afet geçmişi ve öngörüleriyle ilgili bilgi aldık. Yol haritamızı ortaya koyarken ilk olarak ne yapacağımızı konuştuk. Deprem ve heyelanlara yönelik atılabilecek adımları değerlendirmek üzere sahada incelemeler de yaptık. İlçemizde sondaj çalışmaları da dahil olmak üzere sıvılaşma tehlikesinin değerlendirilebileceği çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Toplantımıza katkı veren bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıya Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Akın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyeleri Murat Çavuş ve Ayhan Başalan ile belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

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