Tokat'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muhsin Çağlar idaresindeki 60 ADH 605 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Gülpınar köyü kavşağında Murat Çınar yönetimindeki 60 KD 868 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Selahattin Çağlar olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Mehmet Çağlar, Merve Arduç ve Mustafa Arduç ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Çağlar Tokat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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