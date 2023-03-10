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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal'dan 12 öğrenci, meslek eğitim stajı için Almanya'ya gitti.

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Kısa Süreli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri (KA-122-VET) faaliyeti kapsamında 2021 yılı teklif çağrısı döneminde Turhal Mesleki Eğitim Merkezi, Ulusal Ajanstan "Turhal Mesem Avrupa'da Mesleki Eğitim Stajında" başlıklı projesi ile hibe almaya hak kazandı.



Bu kapsamda Turhal Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Almanya Recklinghausen-Herne'de bulunan işletmelerde staj görecek.

Turhal Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Türksoy, yaptığı açıklamada, proje ile motorlu araçlar teknolojisi alanı 12 öğrencilerinin 2 refakatçi öğretmen rehberliğinde Almanya - Recklinghausen-Herne kentindeki altı farklı işletmede staj yapacaklarını söyledi.



Almanya'da araçlarda yüksek düzey test cihazları ile ölçüm yaparak arıza bulma, tamir, bakım ve parça değişimi yaparak mesleki becerilerini geliştireceklerini anlatan Türksoy, "Öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve böylece mezuniyet sonrası istihdamlarının sağlanması hedeflenmektedir. Projemizin hazırlık çalışmalarında öğrencilerimize İngilizce eğitimi verilmiştir. Staj çalışmaları dışında kalan zamanlarda da öğrencilerimize Almanya'nın ve Avrupa'nın tarihi kültürel yerlere geziler düzenlenmektedir." dedi.





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