Tokat Belediye Plevne, yarın Ziraat Bankkart ile karşılaşacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bir galibiyeti bulunan ve son sırada yer alan Tokat Belediye Plevne, 20. hafta mücadelesinde yarın sahasında Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek.

Tokat Belediye Plevne Başantrenörü Furkan Gür, AA muhabirine, Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını bugün tamamlamadıklarını söyledi.

Maçın Gaziosmanpaşa Üniversitesi Salonu'nda oynanacağını belirten Gür, “Zor bir maç olacak. Hafta boyunca yaptığımız antrenmanlarla maça iyi hazırlandık." dedi.

Voleybolseverlere seyri yüksek bir maç izletmek istediklerini anlatan Gür, "Elimizden geleni yapıp tüm sürprizlere açık bir maç olmasını istiyoruz. Ziraat Bankkart çok güçlü, dünya yıldızlarından kurulmuş şampiyonluk adayı bir takım. Onlara karşı oynamak kolay olmayacak. Kaybedeceğimiz bir şey yok, çıkıp oyunumuzu oynayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.