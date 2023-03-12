Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hakemler: Sema Kayıkcı, Hüseyin Kamber
Tokat Belediye Plevne: Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu,, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Eren Kanlı, Egecan Avcıl (Hasan Balcıoğlu, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Sadık Efe Özsoy, Kaan Bülbül)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra, Oğulcan Yatgın, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Faik Samet Güneş, (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, Hacı Şahin, Burakhan Tosun)
Setler: 21-25, 17-25, 25-22, 24-26
Süre: 120 dakika (27, 23, 32, 38 )
TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankkart deplasmanda, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.
Maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.