Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: Sema Kayıkcı, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu,, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Eren Kanlı, Egecan Avcıl (Hasan Balcıoğlu, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Sadık Efe Özsoy, Kaan Bülbül)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra, Oğulcan Yatgın, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Faik Samet Güneş, (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, Hacı Şahin, Burakhan Tosun)





Setler: 21-25, 17-25, 25-22, 24-26

Süre: 120 dakika (27, 23, 32, 38 )





TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankkart deplasmanda, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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