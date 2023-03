Tokat Belediye Başkanı Eroğlu depremzedelerle bir araya geldi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen depremzede ailelerle bir araya geldi.

Belediye Hıdırlık Tesisleri'nde depremzede ailelerle buluşan Eroğlu, ailelerle sohbet etti.

Eroğlu, depremin ardından başka ülkelerde rastlanamayacak bir yardımlaşma seferberliği gerçekleştirildiğini söyledi.

Her zaman depremzede ailelerinin yanında olduklarını vurgulayan Eroğlu, "Tokat'taki depremzede misafirlerimiz olarak sizlerin başımızın üzerinde yeriniz var. Her zaman misafirimizsiniz, ne kadar kalmak isterseniz, ne kadar derseniz, bize ne düşerse her zaman yanınızdayız. Bir evlat, bir kardeş, bir ağabey olarak her zaman emrinize hazırım." dedi.



Depremin ardından Tokat'a gelen aileler için şehir içi ulaşımı ve kaldıkları evlerde kullandıkları su hizmetinin Belediye Meclisi kararı ile ücretsiz hale getirildiğine işaret eden Eroğlu, "Ayrıca Belediye aşevinden her gün 102 aileye günlük olarak yemek ulaştırılmasına ve depremzede ailelerin belediye sosyal marketten ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanmasına devam ediliyor. Tokat Belediyesi ekipleri depremin en çok yıkıma neden olduğu yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.