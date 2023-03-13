Tokat TSO Kadın Girişimciler Kurulu depremzede çocukları unutmadı

TOKAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tokat'a gelen depremzede ailelerin çocuklar için Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından etkinlik düzenlendi.

Tokat TSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İbn-i Kemal KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan depremzede çocuklar için Tokat TSO Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen etkinlikte, gönüllü palyaçolar eşliğinde dans eden, oyunlar oynayan çocuklara pamuk şeker ikramı yapıldı.

Tokat TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şükriye Balcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Kurul olarak Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından, afetten olumsuz etkilenen şehirlerimize el birliğiyle destek vermeye başlamıştık ve bugüne kadar da bu desteğimize devam ettik. İlk günden itibaren ilimize gelen afetzede misafirlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını da elimizden geldiği kadar karşılamaya çalıştık. Düzenlediğimiz sürpriz parti etkinliğimizle çocuklarımızın yüzlerinde bir nebze de olsa gülümsemeye sebep olabilmek istedik. Sadece onlar değil, bizler de çok eğlendik. Gelecek ancak çocuklarımızla güzel olacak. Çocuklar gülerse dünya güler."

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