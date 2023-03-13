Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı

AA

Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkçe Öğretmeni Hüseyin Ergen tarafından yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve istiklal Marşı'nı yazım sürecini konu alan sinevizyon gösterisi ile devam eden program, öğrenciler tarafından okunan şiirlerle sona erdi

Programa, Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile diğer daire ve kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tokat'ta kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 ...
Tokat TSO Kadın Girişimciler Kurulu depremzede çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Tokat TSO Kadın Girişimciler Kurulu depremzede ...
Tokat'ta bir araçta 10 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Tokat'ta bir araçta 10 tabanca ele geçirildi
Tokat Belediye Başkanı Eroğlu depremzedelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Tokat Belediye Başkanı Eroğlu depremzedelerle bir ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Tokat Belediye Plevne, yarın Ziraat Bankkart ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Tokat Belediye Plevne, yarın Ziraat Bankkart ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.