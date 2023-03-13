Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkçe Öğretmeni Hüseyin Ergen tarafından yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve istiklal Marşı'nı yazım sürecini konu alan sinevizyon gösterisi ile devam eden program, öğrenciler tarafından okunan şiirlerle sona erdi

Programa, Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile diğer daire ve kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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