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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Barosu tarafından depremzedeler yararına kermes düzenlendi

AA

Tokat Barosu tarafından depremzedeler yararına kermes düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat Barosu tarafından 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına kermes gerçekleştirildi.

Tokat Barosu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kermeste baro üyeleri ve eşleri, gıda ürünlerinin satışını yaptı.

Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt, AA muhabirine, depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Deprem bölgesini de ziyaret ettiğini anlatan Bozkurt, "6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Baro olarak bugün tesislerimizde kermes açtık. Kermesten elde edilen geliri depremzedelere göndereceğiz. Kermesimize katılanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kermese Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Adalet Komisyonu Başkanı Sedat Soydemir ile baro üyeleri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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