Tokat Barosu tarafından depremzedeler yararına kermes düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat Barosu tarafından 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına kermes gerçekleştirildi.
Tokat Barosu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kermeste baro üyeleri ve eşleri, gıda ürünlerinin satışını yaptı.
Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt, AA muhabirine, depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.
Deprem bölgesini de ziyaret ettiğini anlatan Bozkurt, "6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Baro olarak bugün tesislerimizde kermes açtık. Kermesten elde edilen geliri depremzedelere göndereceğiz. Kermesimize katılanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.
Kermese Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Adalet Komisyonu Başkanı Sedat Soydemir ile baro üyeleri katıldı.