Deprem bölgesi Gölbaşı'na kurulacak "Tokat Çarşısı" için Tokatlılara destek çağrısı

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 ayrı noktada kurulacak ve toplamda 300 konteynerden oluşacak Gölbaşı Tokat Çarşısı için Tokatlı vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Deprem bölgelerinde ticari hayatı yeniden canlandırmak üzere planlanan konteynerden oluşacak alışveriş sokakları ilk etapta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye'de devreye girecek.

Vali Numan Hatipoğlu, Gölbaşı'nda da Valilik koordinesinde Tokat Belediyesi işbirliği ile oluşturulacak alışveriş sokakları için ilçede 4 ayrı noktanın belirlendiğini söyledi.

Her biri 21 metrekareden oluşacak toplam 300 konteynerde bakkal, çay ocağı, berber gibi esnafın hizmet vereceğini ifade eden Hatipoğlu, oluşturulacak alışveriş sokakları için Tokatlı vatandaşlardan destek istedi.

Yaşanan deprem felaketi sonrası tek yürek olan Tokat halkına teşekkür eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:



"Depremin ilk gününden itibaren büyük bir dayanışma örneği gösteren Tokatlı hemşehrilerimiz, Gölbaşı halkının gönlünde ayrı bir yer edindi. Adeta bir sevgi ve yardım seli oluştu. Gölbaşı'nın yaralarını birlikte sarıyoruz. Tüm Tokatlı vatandaşlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Afetten etkilenen ve dükkanları yıkılan Gölbaşılı esnafımız için şimdi de konteynerden oluşacak alışveriş sokakları oluşturmayı planlıyoruz. Yapımını en kısa sürede tamamlayarak Gölbaşılı vatandaşlarımızın ve esnafımızın hizmetine sunacağız. Dükkanları kura usulü ile dağıtacağız. Alışveriş sokaklarımıza 'Gölbaşı Tokat Çarşısı' ismini verip iki şehrimizin kardeşliğini yaşatacağız. Çok kıymetli Tokatlı hemşehrilerimizden T.C. Ziraat Bankası Tokat Şubesi nezdinde TR090001000239843995645001 IBAN nolu 'Tokat Valiliği Konteyner Alımı Destek Kampanyası'na destek bekliyoruz. Destek verecek olan vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Gölbaşı'nın yaralarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte saracağız. Gölbaşı'mızı birlikte ayağa kaldıracağız."

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