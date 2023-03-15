Sulusaray'dan Gölbaşı Tokat Çarşısı kampanyasına destek

TOKAT (AA) - Tokat Valiliğince, depremin vurduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteynerlerle kurulacak Tokat Çarşısı için başlatılan kampanyaya Sulusaray ilçesinden destek geldi.



Ballıkaya köyünde yaşayan Ümit Karaarslan, vefat eden annesine mevlit okutmak için biriktirdiği parayı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Sarı'ya teslim etti.

Mustaf Sarı, yaptığı açıklamada, "Anadolu insanımız böyle durumlarda çok yardımsever. Alın teri ile biriktirdiği parasını annesinin mevlidinden vazgeçerek konteyner alınması için bağışta bulundu. Depremzede kardeşlerimize en kısa zaman da konteynerlerini ulaştırılma sözünü Ümit Bey'e verdik." dedi.

Ümit Karaarslan da "Depremle alakalı izlediğim haberlerden çok etkilendim. Bu parayı inşaat işlerinde ve tarımcılık yaparak kazandım. Mevlit için biriktirdiğim parayı, depremden etkilenen vatandaşlarımızın bir nebze olsun yaralarının sarılması için buraya getirdim. Güçlü devletimiz milletimizin yanında, biz de devletimizin yanındayız. Allah böyle bir felaketi bir daha milletimize yaşatmasın." diye konuştu.

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