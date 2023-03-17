Tokat'ta üretilen seyyar tuvalet ve banyolar deprem bölgesine gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tokat'ın Niksar ilçesinde üretilen seyyar tuvalet ve banyolar, deprem bölgesine ulaştırıldı.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, AA muhabirine, depremin ardından yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İlçelerinde deprem bölgesine gönderilmek üzere seyyar tuvalet ve banyo ürettiklerine işaret eden Doğan, "İlçemizde 49 seyyar tuvalet ve banyo ürettik. Bunlardan 25'ini Hatay'a, 24'ünü Adıyaman Gölbaşı'na gönderdik. Talep olması durumda seyyar tuvalet ve banyo üretimine devam edeceğiz." dedi.



Niksar halkına yardımlarından dolayı teşekkür eden Doğan, her zaman yardım çalışmalarına destek verdiklerini kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.