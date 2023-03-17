Turhal'da ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye zabıta ekiplerince fırınlarda denetim gerçekleştirildi.

Turhal Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyen şartları ve ekmek gramajı kontrol edildi.

Denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere uyarıda bulundu.



Belediye Başkanı İlker Bekler, denetimlerin amacının halk sağlığını korumak olduğunu belirterek, "Ramazan ayımıza sayılı günlerin kaldığı bu günlerde belediye olarak zabıta ekibi arkadaşlarımızla fırınları denetlemeye çıktık. Temizlik, hijyen ve gramajla alakalı kontrollerimizi yaptık. Ramazan boyunca da marketlerde ve fırınlarda üretim yapan diğer bölümlerde de kontrollerimizi devam ettireceğiz." dedi.

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