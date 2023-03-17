TOGÜ'de Çanakkale Savaşları'nın edebi ve tarihi etkileri paneli düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle "Çanakkale Savaşları'nın Edebiyata ve Tarihe Etkileri" paneli düzenlendi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde düzenlenen panel öncesi konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Çanakkale Zaferimizin 108. yılında Çanakkale Zaferi'nin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Tarihsel süreçte topraklarımızın çokça işgal edilmeye çalışıldığı ancak bu girişimlerin büyük hüsrana uğratıldı. Aziz milletimiz, 'Çanakkale geçilmez' diyerek yurdumuzu düşman işgalinden korudu. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyoruz." dedi.

Daha sonra "Çanakkale Savaşları'nın Edebiyata ve Tarihe Etkileri" paneli gerçekleştirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.