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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit ailesi oğullarının hatırasını odasında yaşatıyor

AA

Şehit ailesi oğullarının hatırasını odasında yaşatıyor

TOKAT (AA) - Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın ailesi, oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor.

İlçeye bağlı Kuşçu köyünde yaşayan Fındık ailesi, bir dolap yaptırarak şehit oğullarının odasına koydu. Giysileri, fotoğrafları ve özel eşyalarını bu dolapta saklayan ailesi, zaman zaman bunlara bakarak şehit oğullarının hatıralarıyla avunuyor.

Baba İsmail Fındık, AA muhabirine, oğlunun şehit oluşunun üzerinden 3 yıldan fazla süre geçtiğini söyledi.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Fındık, "Bir oğlum vardı, vatan ve millet için şehit oldu. Askerlik yaptığı sırada ziyarete gitmiştim. O zaman bana, 'Ben asker olacağım' demişti. Şehit olmadan izne geldiğinde annesine şehit olacağını söylemiş fakat bana söylemedi. Sefa, 4 yaşındayken karda kayarken üstünü ıslatmış, annesi de kızmış. 'Anne bana kızma, ben asker olacağım, şehit olacağım' demiş. Eşim bunu bana oğlum şehit olana kadar söylemedi." ifadesini kullandı.

Oğlunun şehit olmadan önce 14 Ekim 2019'da köye geldiğini anlatan Fındık, şunları kaydetti:

"Oğlumun şehit olacağını birkaç gün önce rüyamda gördüm. Eşime rüyamı söyledim. Oğlum izne geldiğinde, bir fotoğrafı vardı. 'Anne bunu kucağına al, elinden indirme' demiş. Annesi elinden indirmedi, kimseye vermedi. Oğlu annesine, 'Ben şehit olursam ağlama' dedi. O da ağlamadı. Ben bayağı ağlıyordum. Emniyet amiri kulağıma, 'Şehit babası ağlar mı?' dedi. Ben de ağlamayı bıraktım. Cenabı Allah ağlatmadı. Acı hep aynı. Başımızı yastığımıza koyduğumuzda sabah olmuyor. Allah bizi mahşerde buluşturur diye diye düşünüyoruz. Tek duamız bu. Vatan sağ olsun."


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