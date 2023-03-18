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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Turhal Kaymakamı Ali Gökay ve Belediye Başkanı İlker Bekler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kaymakam Gökay yaptı.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından tören sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Ali Soner Bozan, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Yeşilyurt

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra ilçe şehitliğinde devam etti.

Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci, Belediye Başkan Vekili Ali Kekik ve ilçe protokolünün katıldığı törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak Müftü Nuri Tapan tarafından dua edildi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş, daire ve kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.





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