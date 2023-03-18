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TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ve Sulusaray ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Başçiftlik Kaymakam Vekili İlhami Doğan ve Belediye Başkanı Murat Tunçel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Başçiftlik Spor Salonu'nda devam eden törende Çanakkale türküleri seslendirildi, şiirler okundu.

- Sulusaray

Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Sulusaray Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, Belediye Başkanı Necmettin Coruk çelenk sundu.

Sulusaray Çok Programı Anadolu Lisesi'ndeki törende ise şiirler okundu ve türküler seslendirildi.





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