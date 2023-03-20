Tokat'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada anne öldü, baba ve oğlu yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta kamyona çarptıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Turgay Alış idaresindeki 74 AAN 308 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Turhal kara yolu Çevreyolu Kavşağı'nda önce refüje sonra Mahir Gelmez yönetimindeki İl Özel İdaresine ait 60 HA0 15 plakalı kamyona çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Hacer ve oğlu Ali Tuğrul Alış yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hacer Alış, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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