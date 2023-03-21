Tokat'ta down sendromlu çocuklardan depremzede akranlarına hediye

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TOKAT (AA) - Tokat'ta down sendromlu çocuklar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen akranlarına hediye olarak oyuncak, top ve ayakkabı gönderdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Down Sendromlular Derneği depremzede çocuklar için harekete geçti.



Bu kapsamda, Jandarma personeli ve down sendromlu çocukların ailelerinin katkılarıyla deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere koliler hazırlandı. Down sendromlu çocuklarla birlikte 400 oyuncak, 120 plastik top, 80 ayakkabı paketlendi. Paketlerin üzerine çocukların yazdığı notlar da yapıştırıldı.

"Gerçek dostlar kromozom saymaz" yazısı önünde depremden etkilenen illerin adları sayılarak video hazırlandı. 29 koli malzeme deprem bölgesindeki çocuklara gönderildi.

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