TOGÜ'de 1. Tokat Tohum Takas Etkinliği yapıldı

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 1. Tokat Tohum Takas Etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, TOGÜ Ziraat Fakültesi koordinasyonunda, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve TEMA Vakfı'nın katkıları ile düzenlendi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yaptığı konuşmada, bu yıl ilki düzenlenen tohum takas etkinliğinin Nevruz Bayramı'na denk gelmesini anlamlı bulduğunu söyledi.

Tokat'ın coğrafi ve ekolojik yapısıyla bir tarım şehri olduğunu belirten Yılmaz, "Üniversitemizin tarım faaliyetlerine önemli katkıları oldu. Tohum takas etkinliğinde yapılacak olan takaslarla yetiştirilecek olan ürünlerin bol ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Yılmaz, sembolik olarak gerçekleştirdiği tohum takası ile takas etkinliği başladı. Çiftçiler, öğrenciler ve ilgili tüm paydaşlar arasında el değiştiren tohumlar, kurulan stantlarda görevliler tarafından kayda geçirildi.

Etkinliğe, Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ahmet Boz, dekanlar, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

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