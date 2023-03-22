Tokat'ta depremde hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturuldu

TOKAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için Tokat'ta hatıra ormanı oluşturuldu.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Gıj Gıj mevkisinde "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreni düzenlendi.

Tokat Vali Vekili Osman Sarı, yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Bizler, 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz.' düsturuna sahip bir inancın ve medeniyetin mensuplarıyız. Ormanları, geçmişten kalan miras değil, çoğaltarak gelecek nesillere devredilecek emanet olarak görüyoruz. Bugün hep birlikte 6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda dikeceğimiz fidanlarla hem deprem şehitlerimizin anılarını yaşatacak hem de 'Türkiye Yüzyılına Nefes' olacağız." dedi.

Sarı'nın konuşmasının ardından 200 servi, sedir, karaçam ve badem türlerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

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