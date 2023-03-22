Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Salon: GOP Üniversite Salonu

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Eser Türkoğlu

Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı (Durmuş Aydın, Hasan Balcıoğlu, Furkan Açıkgöz, Sadık Efe Özbey, Kaan Bülbül)

Cizre Belediyespor: Ömer Furkan Dur, Hilmi Şahin, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Taha Erden)



Setler: 23-25, 19-25, 22-25

Süre: 79 dakika (27, 26, 26 )





TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Cizre Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





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