Tokat Belediyesi Gölbaşı'nda iftar çadırı kurdu

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iftar çadırı kurdu.

Tokat Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında 4 bin kişiye yemek verilecek.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.



Eroğlu, "İlk iftardan itibaren 4 bin kişilik iftar çadırımız faaliyete geçmiş olacak. İnsanların daha çok çadır ve konteynerlerde yaşadığı Gölbaşı ilçesinde sahurlar için de çalışma gerçekleştiriyoruz. Kumanyalarımızı da hazırladık. İçinde helva gibi, peynir gibi kahvaltılık ürünlerin yer aldığı kumanyaları depremzede kardeşlerimize ulaştırıyoruz." dedi.

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