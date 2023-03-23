Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Hanımlar Kıraathanesi'ni ziyaret etti

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TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye tarafından yapılan Hanımlar Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

Eroğlu, Tokatlı kadınların vakit geçirebilecekleri sosyal alan talebini kentin en önemli alanlarından biri olan şehir parkının içinde Hanımlar Kıraathanesi projesiyle hayata geçirdiklerini söyledi.

Hanımlar Kıraathanesi projesinin 2019 yılı seçim vaatlerinden biri olduğunu dile getiren Eroğlu, "Sadece hanım kardeşlerimizin kullanacağı, beraber vakitlerini geçirecekleri, gün ve toplantılarını yapabilecekleri bir mekan yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Her 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Tokatlı kadınlara yönelik bir proje hediye ettiklerini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:



"Bu yıl da bu mekanı hediye olarak düşünmüştük. Malumunuz çok büyük bir felaketten çıkınca bu mekanın açılışını yapamamıştık. İnşallah önümüzdeki zamanlarda resmi açılışını da yapacağız. Tokatlı değerli hanım kardeşlerimizi, onların kullanabilecekleri hanımlar kıraathanesinden haberdar etmek istiyorum. Hizmete başlamış bir proje olduğunun bilinmesini istiyorum."

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