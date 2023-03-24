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Öğretmen öğrenci ve veli iş birliğiyle yaptırılan konteyner depremzedelere gönderildi

AA

Öğretmen öğrenci ve veli iş birliğiyle yaptırılan konteyner depremzedelere gönderildi

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir lisede öğretmen, öğrenci ve velilerin iş birliğiyle yaptırılan konteyner, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından deprem bölgesine gönderildi.

Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ile mezun öğrenciler tarafından toplanan maddi destekle yaptırılan konteyner, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gönderildi.

Okul müdürü Mustafa Karaca, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından herkesin elinden geleni yapması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Mezunlar, veliler ve öğretmenlerin desteğiyle konteyner yaptırmaya karar verdiklerini belirten Karaca, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın konut ihtiyacına katkı vermek istedik. Gıda gibi farklı yardımlarımız da oldu. İnsanlarımızın barınmalarının bu süreçte önemli olduğuna inanıyoruz. Devlet millet el ele inşallah bu zor günleri hep beraber aşacağız." dedi.

Depremzedeler için çadıra göre daha kalıcı, stantdartları daha yüksek barınma imkanı sunmaya çalıştıklarını dile getiren Karaca, "Özellikle iş hayatına atılan mezun çocuklarımızın bize böyle bir fikir vermeleri, bu fikir etrafında toplanmamız güzel bir eser meydana getirdi. Konteynerin maliyetinin yarısını mezunlarımızdan elde ettik. Diğer kısmını da velilerimiz ve öğretmenlerimizin desteğiyle topladık. 60 bin liraya mal oldu." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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