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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde misafir edilen depremzede aileler gösterilen ilgiden memnun

AA

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde misafir edilen depremzede aileler gösterilen ilgiden memnun

TOKAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde misafir edilen depremzede aileler gördükleri ilgiden memnun.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin depremzedelerin yaralarını saracakları sözünü verdiğini vurgulayan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız bir söz verdiyse mutlaka yerine gelecektir. Bizlerin ve depremzede kardeşlerimin asla şüphesi yoktur. Sağ olsun, Kaymakamımız, ben ve 100. Yıl Mahalle Muhtarımız her hafta veya 15 günde bir ailelerimizi ziyaret ediyoruz, ihtiyaçlarını soruyoruz." dedi.

Depremin ardından Malatya'dan gelen Mehmet Yaylacı da evlerinin ağır hasarlı olduğunu belirterek "Yeşilyurt ilçesinde bir memur arkadaşının yanına geldik. Sonrasında devletimiz ve Belediyemizin bize gösterdikleri binalara yerleştik. Durumumuz çok şükür iyi. Hemen hemen her gün Kaymakamlıktan, Belediyeden ve Muhtarımız gelip ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Daha önceden tanıdığım akrabalarımın yanına gelmiş gibiyim. Çok sıcak bir karşılama oldu." diye konuştu.

Malatya'dan gelen ve ailesiyle bir evde kalan Suat Yücel de kendilerine çok büyük ilgi gösterildiğini işaret ederek "Devletimiz vicdanlı, merhametli. Cumhurbaşkanımız olsun, başkanlarımızın insancıl yaklaşacağından emindim. Zor zamanlarda bir araya gelmemiz, inanılmaz derecede güzel bir şey." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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