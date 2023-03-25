Pazar Belediyesi depremzede ile ihtiyaç sahiplerine günde 1800 pide dağıtıyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde, ilçede bulunan depremzede ile diğer ihtiyaç sahiplerine belediye tarafından pide dağıtılıyor.

Pazar Belediyesi, Osmanlı geleneği olan askıda ekmek uygulamasına 2019 yılından beri devam ediyor. Belediye ekiplerince ilçede bulunan 500 kişilik depremzede aileye ve ihtiyaç sahibi vatandaşların pide ve ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla ramazan ayında uygulama kapsamında günlük 1800 pide evlere götürülüyor.

Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, yaptığı açıklamada, askıda ekmek ve pide uygulamasını 4 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Göreve başladıklarında Pazar Belediyesi bünyesinde halk ekmek fırını açtıklarını anlatan Yılmaz, "Fırınımız ramazan ayında 1800 pide dağıtıyor. Diğer 11 ayda ise yerel esnafımıza ekmeğimizi veriyoruz, esnaflarımız da ihtiyaç sahiplerine ekmekleri veriyor. Bu, hayırsever hemşehrilerimizin sayesinde oluyor. Onların destekleriyle oluyor. Onların aldığı unu biz ekmeğe çeviriyoruz ve dağıtıyoruz. Bu hizmetin sahibi sadece Pazar Belediyesi değil, tüm Pazarlılar olmuş oluyor. Destek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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