Turhal Belediyesi ramazan ayında 3 bin aileye gıda paketi ulaştıracak

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TOKAT (AA) - Turhal Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin paket dağıtacak.

Belediye tarafından dağıtılacak paketlerde un, şeker, yağ, pirinç, zeytin, bulgur, çay, makarna gibi temel gıda maddeleri yer alacak.

Paketlerin hazırlandığı alanı ziyaret ederek incelenmelerde bulunan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.



Bekler, "Hep beraber iftar edemesek bile paylaşmakla iftihar edeceğiz inşallah. Bu sırada elimizden geldiğince yardıma muhtaç kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.



Ekipler, şu ana kadar 1000 gıda paketini dağıttı.

Ramazan ayı içinde 3 bin gıda paketi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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