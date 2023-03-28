Tokat'ta down sendromlu genç kızın polis olma hayali gerçekleştirildi

TOKAT (AA) - Tokat Emniyet Müdürlüğü, polis olmak isteyen down sendromlu genç kızın polis olma hayalini gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 yaşındaki down sendromlu Funda Çetin'in ailesi ile eğitim gördüğü Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, İl Emniyet Müdürlüğüne Çetin'in polis olma hayali olduğunu iletti.
Bu konuda aileyle görüşen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis elbisesi giyen Çetin'i polis otosu ile okuldan aldı.
Polis otomobiliyle gezdirilen Çetin, daha sonra Emniyet Müdür Yarımcılarıyla bir araya geldi.
Emniyet Müdür Yarımcıları ve polisler Çetin ile fotoğraf çektirdi.