Tokat'ta gönüllü gençler depremzede çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde Gençlik Merkezi'nde görev alan gönüllü gençler, düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklara moral verdi.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, 6 Şubat depremlerinden sonra ilçede misafir edilen depremzede aileler ve çocukları katıldı.



Etkinlikte, Gençlik Merkezi'nde görev alan gönüllü gençler tarafından palyaço gösterisi, çuval, halat çekme gibi yarışmalar yapıldı. Depremzede çocuklar gönüllerince vakit geçirdi.



Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, etkinlik sonunda çocuklara oyuncak dağıttı.

Bekler, AA muhabirine, depremzede ailelerin yanlarında olduklarını belirtti.

Depremi yaşayan ailelerin ve çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmak istediklerini söyleyen Bekler, "Turhal Belediyesi olarak bundan sonra da çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Çocukları ve aileleri memnun görmek bizleri de mutlu ediyor. Acılar paylaştıkça azalacak. Yaraları hep beraber saracağız inşallah." dedi.

Turhal Gençlik Merkezi Müdürü Kayhan Polat, merkezlerinde depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler yaptıklarını aktararak, "Gençlik liderleri arkadaşlarımızla depremzede çocuklarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Etkinliğin amacı çocuklarımızın psikolojik anlamda sıkıntılarını gidermek. Yalnızlıklarını gidermek adına böyle bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.

Depremzede Fatma Kocadağ ise "Çocuklarımızın bir nebze de olsa yaşadıkları o korkuyu atlattıklarını düşünüyorum. Turhallılar bize sahip çıktılar. Allah razı olsun. Geldiler evlerimizi de ziyaret ettiler." ifadelerini kullandı.

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