Samsun ve Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN/TOKAT (AA) - Samsun ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde gece başlayan yağmur kar yağışına dönüştü. Gece boyunca devam eden yağış sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. İlçede kar, park ve bahçeler ile evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Kar yağışı Çamlıbel Geçidi'nde de etkili oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.