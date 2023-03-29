Tokat'ta bir kişi ölü bulundu

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir kişi ölü bulundu.

Murat Güler (68) evine giderken 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yeni Hükümet Konağı inşaatı yakınlarında dinlenmek için oturduğu yerden inşaatın kenarına düştü.

Yakınları, Güler'den haber alamamaları üzerine İlçe Emniyet Amirliğine başvurdu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Hükümet Konağı inşaatı kenarında Güler'in hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri Güler'in hayatını kaybetiğini belirledi.

İncelemenin ardından Güler'in cesedi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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