Tokat ve Samsun'da kar etkili oldu

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TOKAT (AA) - Tokat'ta gece boyunca devam eden yağış sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı da beyaza büründü.

Tokat kent merkezi ve birçok ilçede gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürdü. Kent genelinde kar, park ve bahçeler ile evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar, Çamlıbel Geçidi'nde ve Kızılinişte de etkili oldu.

Karayolları ekipleri, Tokat-Sivas kara yolunda kar küreme çalışması yaptı.

- Samsun

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Rakımı 1224 metre olan Nebiyan Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Dağda bazı noktalarda kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kapanan yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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