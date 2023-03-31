Turhal Kaymakamı Gökay, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

TOKAT (AA) - Turhal Kaymakamı Ali Gökay, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi.

İftar yemeğinde konuşma yapan Gökay, "Milletimiz yine zor günlerden geçiyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle 50 binden fazla vatandaşımız vefat etti. Ama aziz milletimiz birlik ve beraberliğini sağladı. Zenginiyle fakiriyle herkes gücünün yettiği, imkanının el verdiği ölçüde, az çok demeden yardımda bulundu ve bulunmaya devam ediyor. İnanıyorum ki milletimiz bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde, paylaşarak ve yardımlaşarak, devlet ve millet birlikteliği ve iş birliği içerisinde aşacak ve daha müreffeh yarınlara hep birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde ulaşacaktır."

İftar yemeğine Belediye Başkanı İlker Bekler, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, kurum müdürleri ile şehit ve gazi aileleri katıldılar.

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