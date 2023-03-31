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Başçiftlik Belediyesi 400 kişiye iftar yemeği dağıtıyor

AA

Başçiftlik Belediyesi 400 kişiye iftar yemeği dağıtıyor

TOKAT (AA) - Tokat Başçiftlik Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle ilçede ihtiyaç sahibi 400 kişiye iftar yemeği dağıtmaya başladı.

Belediye Başkanı Murat Tunçel, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca ilçemizde bulunan fakir, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi yapıyoruz. Günlük 400 kişilik yemek dağıtımı yapıyoruz. Hayırseverler bağışlarını kişi başı yemek maliyeti ya da bir günlük olarak yapabiliyorlar. Yemeklerin masrafını hayırseverlerin bağışları karşılarken, bizler de bu hayra ortak oluyoruz." dedi.

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