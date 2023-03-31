Tokat Valisi Hatipoğlu deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendirdi:

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, devletin depremin yaralarını en kısa zamanda saracağını belirterek, "Bundan hiç şüphemiz yok. Dünyada, net bir şekilde şunu ifade edeyim, hiçbir ülke Türkiye kadar hızlı davranamazdı." dedi.

Hatipoğlu, makamında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığını söyledi.

Depremlerin ülkeyi derinden sarstığını anlatan Hatipoğlu, "Deprem sonrasında ülkemizde pek çok il valimiz, kurumlarımızın neredeyse tamamı seferber oldu. Deprem yöresinde yaraları sarabilmek için tam anlamıyla bir seferberlik ilan edildi. Bu kapsamda ben de eski görev yerim olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde görevlendirildim. Tabii gerçekten çok yıkıcı, sonuçları açısından da etkileyici olan bir depremi yaşamış olduk." diye konuştu.



Depremin ilk anlarından itibaren özellikle Tokat'tan gelen ekiplerle çok fedakarca bir çalışma içerisinde bulunulduğunu aktaran Hatipoğlu, şöyle devam etti:



"İki hususta teşekkür ediyorum. Yani birincisi; gelen görevlilerimizin insan üstü gayretleri. Bazen üç saat, bazen dört saat araç içerisinde uykuyla çalıştılar. Günlerce vatandaşımıza sağ ulaşabilmek için gayret sarf ettiler. İkincisi de yine Tokat insanımıza, halkımıza teşekkür ediyorum. Adeta bir ring hattı kuruldu buradan Gölbaşı'na. Tüm kurumlarımızla, vatandaşlarımızla seferber olundu. Hep şunu söylüyorum. Yani imkanı olanın belli bir şeyi vermesi söz konusu. Ülkemizin tamamında bu anlamda müthiş öyküler var ama ben şu kadarını söyleyeyim. Tokat insanı varlığının çok büyük bir kısmını verdi. Yani 10 lirası olanın bir lira vermesiyle, bin lirası olanın bir lira vermesi arasında büyük fark var. O farkı Tokat halkı fedakarlığıyla gösterdi."

Hatipoğlu, Tokatlıların deprem bölgesinden gelen vatandaşlara da kucak açtığını ifade ederek şunları kaydetti:

"İnşallah depremin yaralarını aziz devletimiz en kısa zamanda saracaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Dünyada, net bir şekilde şunu ifade edeyim, hiçbir ülke Türkiye kadar hızlı davranamazdı. Hiçbir ülke davranamazdı. Ben Avrupa'nın pek çok ülkesini gördüm yakından. Nasıl bir refleks içinde olduklarını gördüm. Oraya gelen çalışan insanlarımızın gayretlerini gördüm. İlk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte müteyakkız bir şekilde oradaydılar. İşte jandarmamız, emniyetimiz, yine piyademiz dış görevden gelip ayağının tozuyla direkt oraya inmişti. İlk gün itibarıyla birlikte olduk orada. Bu anlamda da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Tabii yaraları sarmayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ramazan dolayısıyla 10 gün buraya belli toparlamaları yapmak üzere geldik. Şu anda Gölbaşı'nda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 1305 bina vardı, onlar acil yıkılacak binalar. Buna ağır hasarlı binalar dahil değil ve bu 1305 bina ilk etapta yıkılacak. 1500 civarında da ayrıca ağır hasarlı ve orta hasarlı bina var. Onlarla ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor."

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