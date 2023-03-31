Başarılı sporcu öğrenciden Tokat Milli Eğitim Müdürü Özdemir'e ziyaret

TOKAT (AA) - Başarılı sporcu öğrenci Tokat Milli Eğitim Müdürü Özdemir'i ziyaret etti.
23 Mart-02 Nisan tarihleri arasında Arnavutluk'un Durres şehrinde düzenlenen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonasında toplamda 227 kilogram kaldırarak 3. olan Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi öğrencisi Burak Aykun, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir'i ziyaret etti.
Özdemir, Aykun'u tebrik ederek ödüllendirdi.
Okul Müdürü Ahmet Kayhan Kılıç da spordan hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen ve her zaman sporcuların yanlarında olan İl Millİ Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir'e teşekkür etti.