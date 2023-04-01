Tokat'ta elektrik direğindeki leylek yuvası yandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde elektrik direği üzerindeki leylek yuvası yanarken iki yumurta ise kırıldı.

Alikadı Mahallesi Binbaşıoğlu Sokak'ta bir elektrik direğindeki kablolar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Çıkan yangında, direk üzerindeki leylek yuvası da tutuştu. Leyleğin yangına rağmen yuvasını terk etmek istemediği görüldü. Leyleğin uzaklaşması sonrası, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, yuvadaki iki leylek yumurtasının ise kırıldığı belirlendi. Yangın sonrası leyleğin tekrar yuvasını tamire başlaması dikkati çekti.





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