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Tokat'ta muhtar mahallesindeki ağaçları kireçle boyayarak zararlılara karşı koruyor

AA

Tokat'ta muhtar mahallesindeki ağaçları kireçle boyayarak zararlılara karşı koruyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde muhtar, mahallesindeki ağaçları zararlılara karşı korumak için kireçle boyuyor.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Necmettin Mengü, mahallesindeki ağaçları zararlılara karşı korumak için harekete geçti.

Eline fırça alan Mengü, bir hafta önce başladığı çalışmayla mahalledeki yaklaşık 1000 ağacın yarısını tek tek kireçle boyadı.

Mengü, AA muhabirine, büyüklerinden gördüğünü geleneksel hale dönüştürmek için mahalledeki ağaçlara badana yapmaya başladığını söyledi.

Mahallesine farklı bir görünüm katmak istediğini belirten Necmettin Mengü, "Gelecek nesillere de örnek olmak için böyle bir iş yaptık. Bu sene ilk defa ağaçları yarısına kadar kireçliyorum. Ağaçları haşerelerden korumak için böyle bir çalışma başlattık. Ağaçları badana etmeye yaklaşık bir hafta önce başladım. Şu ana kadar yaklaşık 500 ağacı badana yaptım. Bundan sonra yine yapacağım ağaçlar var." dedi.

- Kendi diktiği ağaçların da bakımını yapıyor

Gücü yettiğince ağaçlara bakım yapmaya devam edeceğini belirten Mengü, "Boş zamanlarımda, vakit buldukça ağaç badana işlerini yapacağım. Mahallemizde 1000'e yakın ağaç var. Hedefim hepsini badana yapmak. Turhal Belediyesinde işçi olarak çalıştığım dönemde diktiğim ağaçların da bakımını yapmak nasip oldu. Belediyede işçi iken diktiğim 200 ağaca da badana yapma fırsatım oldu. O gün ağaçları dikerkenki duygularımı bakımlarını yaparken yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Mahallede yaşayan Mustafa Kartal ise "Muhtarımıza teşekkür ediyoruz mahallemizde yaptığı güzelliklerden dolayı. Muhtarımızın doğaya olan sevgisi bizi memnun ediyor. Ağaçların badana edilmesinin faydalı olduğunu biliyoruz. Ayrıca bir güzellik de veriyor. Ağaçları zararlılardan koruyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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