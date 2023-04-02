Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi



Hakemler: Yavuz Akdemir, Eser Türkoğlu



Tokat Belediye Plevne: Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Eren Kanlı, Egecan Avcıl (Hasan Balcıoğlu, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Sadık Efe Özsoy, Kaan Bülbül, Onur Kaya)



Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Miskevich, Stankovic, Synytsia (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper, Yusuf Erken)



Setler: 16-25, 21-25, 13-25

Süre: 73 dakika (23, 28, 22)







TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.



Maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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