Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Eser Türkoğlu
Tokat Belediye Plevne: Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Eren Kanlı, Egecan Avcıl (Hasan Balcıoğlu, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Sadık Efe Özsoy, Kaan Bülbül, Onur Kaya)
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Miskevich, Stankovic, Synytsia (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper, Yusuf Erken)
Setler: 16-25, 21-25, 13-25
Süre: 73 dakika (23, 28, 22)
TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.