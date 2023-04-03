Tokat Çarşısı, Gölbaşı'nda hizmet vermeyi sürdürüyor

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 27 konteyner dükkanla kurulan "Tokat Çarşısı"nın hizmet vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, depremlerde ağır hasar alan ilçede hayatın olağan akışına dönmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesince, Malatya-Kahramanmaraş kara yolu kenarında konteynerlerden oluşan prefabrik çarşı oluşturulduklarını söyledi.

İlk Tokat Çarşısı'nın 27 dükkandan oluştuğunu dile getiren Eroğlu, "Çarşıların yenilerinin yapılmasına devam ediliyor. İlk Tokat Çarşısı gibi kimi otuz, kimi kırk dükkandan oluşan beş çarşı kadar çarşı yapılacak. Bunun dışında ana cadde üzerinde yıkılan binalar olduğu alanda yine esnafların önceden kendi dükkanlarının olduğu yerlere de konteynerler konularak 200 dükkana kadar iş yerinin canlandırılmasının çalışması var." dedi.

Tokat Çarşısı'nda ilk 27 dükkan açılırken dükkanlarda faaliyet gösterecek esnafların talep çokluğu nedeniyle kura ile belirlendiğini ifade eden Eroğlu, "Kurada çıkmayan Gölbaşılı esnaflarımız için şimdi iki tane daha yerde hazırlıklar yapılıyor. Bir iki haftaya kadar Tokat çarşılarının sayısı üçe çıkmış olacak. Yeni yapılacak çarşı alanları ilkine göre daha büyük yerler. Yeni yapılan çarşılarla birlikte orada 120 esnaf faaliyetine Tokat çarşılarında başlamış olacak. Geri kalan ana cadde üzerindeki dükkanların yerlerine de konteynerleri koyup ticaret yapmalarını sağlayarak valiliğimiz ile birlikte hedefimiz bir aya kalmadan 200 esnafın konteynerlerden oluşan dükkanlarla ticaretine yeniden başlaması." diye konuştu.

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